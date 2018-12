A abertura em horário especial tradicionalmente ocorre no segundo sábado do mês; quem comprar nas lojas associadas à ACV concorrerá a diversos prêmios da campanha de Natal

publicado em 07/12/2018

As lojas associadas à ACV ficarão abertas neste sábado, das 9h às 18h (Foto: Divulgação/ACV)

Os consumidores de Votuporanga e região terão um tempo extra para ir às compras neste fim de semana. Como tradicionalmente ocorre, as lojas associadas à ACV – Associação Comercial de Votuporanga ficarão abertas neste sábado (8/12), das 9h às 18h.

Ao comprar nas lojas participantes da campanha “Natal em família ACV”, o consumidor concorrerá a um carro 0km, uma TV 4K de 40 polegadas e 10 vales-compras de R$300 cada. A campanha, que iniciou no dia 26 de novembro, segue até o dia 31 de dezembro e é uma das estratégias adotadas pela ACV para contribuir com as vendas dos associados.

“A expectativa é que cerca de 400 mil cupons sejam distribuídos até o fim deste mês. Isso mostra a força do nosso comércio, que é referência regional”, comemorou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti. O setor espera que as vendas aumentem entre 5% e 10% nesta época, em comparação com o mesmo período do ano passado.

O sorteio dos 10 vales-compras será no dia 20 de dezembro. Os ganhadores dos demais prêmios ficarão conhecidos no dia 5 de janeiro.

Horário Especial

O comércio de Votuporanga começará a atender em horário especial na próxima quarta-feira (12/12), data que também marca a chegada do Papai Noel. A definição ocorreu com a publicação de um decreto solicitado pela ACV, com o apoio do Sindicato dos Comerciários.

O documento assinado pelo prefeito João Dado estabelece o horário de abertura nos sábados dos dias 8, 15 e 22 de dezembro, das 9h às 18 horas. Nos dias 12 (quarta), 13 (quinta) e 14 (sexta) de dezembro e entre os dias 17 e 21 de dezembro (segunda a sexta-feira), das 9h às 22 horas.

No dia 23 de dezembro (domingo), o horário de trabalho pode ser das 9h às 14 horas e no dia 24 (segunda-feira), das 9h às 16 horas. Após o fechamento no feriado de Natal (25), as lojas voltam a abrir no dia 26 (quarta) das 13 às 18 horas. No dia 31 (segunda), atenderão das 9h às 16 horas, retornando no dia 2 de janeiro (quarta-feira) das 13h às 18 horas.

Descontos ACV

Já está disponível para android o aplicativo “Descontos ACV”. A ferramenta foi lançada no fim de novembro e reúne diversas ofertas e descontos das lojas associadas para os consumidores. Ao acessar a plataforma e escolher o cupom que deseja aproveitar, o cliente compartilhará com os amigos e a família, de maneira rápida, a oferta, gerando o QRCODE, que deverá apresentar na loja, respeitando a data de validade da promoção.