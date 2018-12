A reapresentação dos jogadores e comissão técnica ocorreu na tarde de ontem na Arena Plínio Marin, em Votuporanga

publicado em 18/12/2018

O time do CAV estreia na Série A2 no dia 20 de janeiro, em São Paulo (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castro

O elenco do Clube Atlético Votuporanguense iniciou na tarde desta segunda-feira a preparação para o Campeonato Paulista da Série A2 e para a Copa do Brasil. A reapresentação dos jogadores e comissão técnica ocorreu na Arena Plínio Marin.

O gerente de futebol do CAV, Rafael Gatti, apresentou as quatro novidades: o lateral-esquerdo Thiago Pereira, ex-São Caetano, contratado na última semana, Paulinho, ex-Foz do Iguaçu, Kaynan, ex-América Mineiro e Fernandinho, ex-União Barbarense. No decorrer da pré-temporada, mais nomes devem ser anunciados.

Não estão mais na Alvinegra o volante Vitor Hugo, o meio-campista Rodolfo Rocha, o lateral-esquerdo Vinícius e o centroavante Rodolfo Va-ladares. Os atletas estavam no elenco campeão da Copa Paulista 2018.

O time de Votuporanga estreia na Série A2 no dia 20 de janeiro, em São Paulo, contra o Juventus. A primeira participação do CAV na Copa do Brasil será no dia 6 de fevereiro, na Arena Plínio Marin, contra o Ypiranga-RS. Para se classificar, a Votuporanguense precisa da vitória. O vencedor do confronto jogará contra o vencedor de Fluminense-RJ e River-PI.

Novidades

Fernando Gabriel Rosalem Smania, o Fernandinho, tem 22 anos e joga como lateral-esquerdo. Paulo Ferdinan de Sousa Monteiro, o Paulinho, também tem 22 anos e é lateral-direito. Kaynan Ribeiro Cruz tem 21 anos, é atacante pelos lados do campo.