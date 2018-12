A eleição para o cargo de terceiro-secretário foi disputada. Emerson obteve sete votos, Vilmar da Farmácia (PV), seis

publicado em 18/12/2018

A mesa diretora da Câmara Municipal de Votuporanga foi eleita na noite de ontem (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castro

Na 46ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, na noite de ontem, foi eleito o novo presidente da Casa de Leis para o biênio 2019/2020. Com 14 votos e uma abstenção, Mehde Meidão Slaiman Kanso (PSD) foi eleito.

O vice-presidente eleito é Marcelo Coienca (MDB). Walter José dos Santos, o Wartão (PSB) ocupará o posto de segundo vice-presidente. O primeiro-secretário será Daniel David. Já o Professor Casali (PSD) ficará como segundo-secretário. Emerson Pereira (SD) ocupará a terceira-secretaria. Chandelly Protetor foi o único vereador a não votar em Meidão.

A eleição para o cargo de terceiro-secretário foi disputada. Emerson obteve sete votos, Vilmar da Farmácia (PV), seis. Dois vereadores (Osmair Ferrari e Rodrigo Beleza) preferiram se abster.

Após a votação, o primeiro vereador a usar a tribuna foi Osmair, que fez um balanço sobre o seu último ano de mandato. Ele destacou que foi um ano complicado, no entanto de muito trabalho no Legislativo. “Obrigado a todos e que tenhamos um feliz Natal e um próspero 2019”, falou.

Na sequência, os vereadores Professor Casali e Missionária Edinalva (PRB) fizeram agradecimentos pelo ano de trabalho na Casa de Leis.

Rodrigo Beleza (SD), presidente da Escola do Legislativo “Doutor Roberto de Lima Campos”, falou sobre a alegria de trabalhar com o Parlamento Mirim, no ano passado, e com o Parlamento Jovem, neste ano. “Foi uma honra fazer parte desse projeto. Foi um aprendizado muito grande trabalhar com os jovens de Votuporanga, que fizeram projetos consistentes”, apontou.

Chandelly Protetor apresentou um Voto de Congratulação para o piloto Augustinho Teixeira pelas conquistas obtidas e por “elevar o nome de Votuporanga por onde passa”. Recentemente, após bons resultados durante as oito etapas do Campeonato Brasileiro de Motocross, o piloto votuporanguense ficou em terceiro lugar na classificação final da competição na categoria MX2-JR. Posteriormente, ele foi campeão do Campeonato Mineiro de Motocross.

Dr. Ali parabenizou o presidente Osmair pelo seu mandato. Ele observou que muitas pessoas criticam a Câmara, porém a Casa de Leis faz um grande trabalho e ainda economiza os recursos do município, já que devolverá cerca de R$ 1 milhão para a Prefeitura.

Sílvio Carvalho, o Silvão (PSDB), também parabenizou a Mesa Diretora pelo trabalho realizado durante os dois anos e desejou um bom mandato ao futuro presidente Mehde Meidão. No fim, ele desejou Feliz Natal e Ano Novo.

Emerson Pereira falou sobre o caso em que uma mãe é suspeita de agredir seu filho em Valentim Gentil, e a criança morrer. Na visão do legislador, o fato é um absurdo.