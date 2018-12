Em parceria com a Sociedade Esportiva Votuporanguense, o campeão goiano Vila Nova FC fará avaliações em Votuporanga nos próximos dois finais de semana

publicado em 05/12/2018

Se você tem entre 13 e 19 anos, é bom de bola e sonha em ser jogador profissional, pode ter chegado a hora. No próximo sábado (8/12), a partir das 8 horas, o Vila Nova Futebol Clube, campeão goiano, em parceria com a SEV - Sociedade Esportiva Votuporanguense, promoverá uma pré-avaliação, que vai selecionar atletas para as categorias de base do clube. Poderão participar garotos nascidos entre os anos de 2000 a 2005. A iniciativa tem o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Os aprovados, participarão da avaliação final, que acontecerá no dia 15 de dezembro. As duas atividades serão realizadas no campo de futebol do Complexo Faies Habimorad, a conhecida Ferroviária, no bairro da Estação, zona sul da cidade. Para participar, basta preencher a ficha de inscrição, que está disponível para download na página do Facebook da SEV Votuporanga, sendo que no dia da pré-avaliação, cada atleta deverá doar 1 quilo de alimento não perecível.