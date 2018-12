Ação da Associação Comercial tem como prêmios um carro 0km e uma TV 4K de 40 polegadas; sorteio será no dia 5 de janeiro

publicado em 27/12/2018

Os sortudos serão conhecidos no dia 5 de janeiro no sorteio que será na praça em frente à Concha Acústica (Foto: Divulgação/ACV)

As lojas associadas à ACV – Associação Comercial de Votuporanga continuam as vendas em ritmo de fim de ano. Quem comprar no comércio local até o dia 31 de dezembro concorrerá ainda a um carro 0km e uma TV 4K de 40 polegadas. A ação, que começou no dia 26 de novembro, é um dos incentivos para que o faturamento seja impulsionado nesta época.

Os sortudos serão conhecidos no dia 5 de janeiro no sorteio que será na praça em frente à Concha Acústica. Neste dia, os dez contemplados com vales-compras no valor de R$ 300 cada receberão o prêmio e poderão usufrui-lo nas lojas participantes.

“As promoções da Associação Comercial já são tradicionais e reconhecidas por atrair para o comércio local centenas de consumidores”, destacou o presidente da Associação Comercial, Valdeci Merlotti. A expectativa é que cerca de 400 mil cupons sejam distribuídos até a próxima segunda-feira.

Aplicativo “Descontos ACV”

Os consumidores de Votuporanga e de toda a região ainda têm acesso a descontos oferecidos exclusivamente pelas lojas associadas à ACV, no app “Descontos ACV”. A ferramenta online e gratuita facilita, ainda, o acesso a relação de todos os associados da Associação Comercial, bem como telefones úteis.

Ao acessar a plataforma e escolher o cupom que deseja aproveitar, o cliente compartilhará com os amigos e a família, de maneira rápida, a oferta, gerando o QRCODE, que deverá apresentar na loja, respeitando a data de validade da promoção.