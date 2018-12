Promoção segue até o dia 31 de dezembro; para participar da ação, consumidor deve comprar nas lojas participantes da promoção da Associação Comercial de Votuporanga

publicado em 19/12/2018

Os consumidores concorrerão a 10 vales-compras de R$300 que serão sorteados pela campanha “Natal em família ACV”, nesta quinta-feira (20/12), às 9h, em frente à Concha Acústica (Foto: Divulgação/ACV)

Os consumidores que comprarem no comércio de Votuporanga concorrerão a 10 vales-compras de R$300 que serão sorteados pela campanha “Natal em família ACV”, nesta quinta-feira (20/12), às 9h, em frente à Concha Acústica. Os cupons também valem para o carro 0 km e uma TV 4k de 40 polegadas, que serão sorteados em 5 de janeiro.

“Vamos conhecer os ganhadores que levarão os vales-compras, justamente para que as pessoas contempladas comecem 2019 de bem com a vida e com R$300 de crédito no comércio de Votuporanga”, destacou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.

A promoção começou no dia 26 de novembro e segue até o 31 de dezembro. A expectativa é que cerca de 400 mil cupons sejam distribuídos pelas lojas participantes da ação.

Até sexta-feira (21/12), as lojas associadas às ACV ficarão abertas das 9h às 22h. O horário especial também segue neste fim de semana. No sábado (22/12), a abertura será das 9h às 18h. Já no domingo (23/12), das 9h às 14h.