O Legislativo devolveu um cheque simbólico no valor de R$ 1.240.000,00 para o Executivo na manhã de ontem

publicado em 21/12/2018

Em entrevista ao jornal A Cidade, o presidente da Câmara Municipal de Votuporanga explicou sobre o valor destinado ao Executivo (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

O presidente da Câmara Mu nicipal de Votuporanga, Osmair Ferrari, reuniu na manhã de ontem os vereadores e o prefeito João Dado para a entrega simbólica de um cheque no valor de R$ 1.240.000,00 da Casa de Leis para a Prefeitura de Votuporanga.

Em entrevista ao jornal A Cidade, o presidente da Câmara Municipal de Votuporanga explicou sobre o valor destinado ao Executivo. “Fizemos a entrega simbólica de R$ 1.240.000, dinheiro este que foi uma economia da Câmara Municipal de Votuporanga no decorrer de 2018. O cheque já entregue foi de R$ 1 milhão e os outros R$ 240 mil foram referentes ao longo do ano, referente aos 12 meses, que nós entregamos gradativamente. No exercício de 2018, devolvemos R$1.240.000,00”, explicou Osmair Ferrari.

Durante a entrega simbólica do cheque, o vereador afirmou que, em dois anos no comando da Casa de Leis, conseguiu economizar cerca de R$ 2.240.000,00, que foram repassados ao Executivo.

No último ano, a atual mesa diretora devolveu um cheque no valor de R$ 1 milhão aos cofres da Prefeitura de Votuporanga. Osmair Ferrari destacou que sua administração sempre foi pautada pela transparência e controle dos gastos públicos.

“Mesmo com tantas dificuldades, a Câmara implantou várias melhorias e investimentos. Com o apoio dos senhores vereadores e colaboradores conseguimos reduzir o número de viagens oficiais e implantamos um controle dos gastos do dia-a-dia desta Casa”, destacou durante seu discurso na manhã de ontem.

O vereador Marcelo Coienca elogiou o valor repassado ao Executivo. “Parabéns ao nosso presidente da Câmara, Osmair Ferrari. Tudo o que falam aqui é isso mesmo, é uma Câmara comprometida”, afirmou.

Em seguida, o prefeito João Dado agradeceu o valor repassado a Prefeitura de Votuporanga. “Esse gesto demonstra austeridade e seriedade para com o Erário, são características que precisam nortear os homens públicos. Na Prefeitura, também procuramos economizar ao máximo. Ao longo de 2 anos, foram R$ 12 milhões economizados nas licitações, que podemos usar para outras obras e serviços necessários a população”, disse o prefeito.

A Prefeitura de Votuporanga explicou, em nota, que “todos os órgãos públicos ligados direta ou indiretamente à Administração Municipal devem repassar à Prefeitura mensalmente, e todos os anos, receitas referentes a Imposto de Renda, ISS e rendimentos de aplicação financeira sobre servidores e prestadores de serviço do órgão. Este tipo de recurso independe da economia praticada pelo Poder Legislativo, tendo em vista que só pode ser utilizado, legalmente, pelo Executivo”.