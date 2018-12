Grupo de voluntárias entregou 40 peças, que serão comercializadas com renda revertida para a Santa Casa

publicado em 20/12/2018

As voluntárias da cidade vizinha entregaram 40 peças de artesanato (Foto: Divulgação/Santa Casa)

A solidariedade não tem limites e nem fronteiras. Doar é se dedicar ao outro, com empatia e amor. O grupo “Amigas Solidárias do Bem” saiu de Cardoso com destino certo: Votuporanga, mais precisamente, o Bazar do Bem da Santa Casa.

As voluntárias da cidade vizinha entregaram 40 peças de artesanato, produzidas com muito carinho e talento. Entre os itens, panos de prato, toalha de banho, toalha de mesa, caminho de mesa, jogos de tapetes, etc.

Cleuza Catelan de Souza é idealizadora do projeto, que conta com 25 participantes. “Somos aproximadamente 25 mulheres, entre as que comparecem e as que fazem em casa. Nos reunimos às quintas-feiras, das 14h às 17h, em minha residência. Além do trabalho realizado, umas ensinam as outras, batemos um papinho agradável de autoajuda, rezamos para alguém necessitado, tomamos cafezinho, nos abraçamos...Todos os dias é uma festa”, disse.

Ela destacou que o grupo foi criado, à princípio para ajudar o Hospital do Câncer. “Achamos que deveríamos ajudar também o Bazar do Bem de Votuporanga. Temos a consciência do grande número de pacientes de Cardoso que usam o Hospital”, complementou.

A presidente do Bazar, Carla Angélica Candido, agradeceu a doação. “Ficamos muito felizes em receber essa contribuição tão especial. Estas voluntárias representam o amor ao próximo, dedicando seus afazeres em beneficiar pacientes não apenas de sua cidade, mas de 53 municípios que são atendidos pela Instituição. Nosso muito obrigada”, afirmou.

O Bazar do Bem comercializa diversos produtos, tanto novos, quanto usados, que são adquiridos por meio de doações. Na loja é possível encontrar toalhas, guardanapos, roupas, sapatos, produtos de higiene, artesanato, brinquedos, entre outros itens, a preços populares.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou a importância da loja para a Instituição. “Desde 2014, elas nos ajudam a melhorar os atendimentos dos pacientes do SUS. Conquistamos poltronas, enxovais para maternidade, lençóis, cobertores e até mesmo um aparelho para a UTI geral.