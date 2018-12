Celso Alberto Zuanazzi é colaborador e docente do Centro Universitário há quase 20 anos; evento será realizado entre os dias 7 e 14 de dezembro, no Parque da Cultura

publicado em 06/12/2018

(Foto: Divulgação/Unifev)

O arquiteto e docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifev, Prof. Me. Celso Adalberto Zuanazzi, será homenageado durante a 1ª Bienal de Arquitetura e Urbanismo de Votuporanga e Região, realizada entre os dias 7 e 14 de dezembro, no Centro de Cultura e Turismo Marão Abdo Alfagali (Parque da Cultura), em Votuporanga. O evento tem o apoio da Unifev, da Prefeitura de Votuporanga e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU-SP), além de empresas parceiras.

O homenageado possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Guarulhos e em Educação Artística pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Jales, pós-graduação em Projeto de Arquitetura pela Universidade de Franca e é mestre em Ciências Ambientais pela Universidade Brasil. Zuanazzi foi o primeiro arquiteto e urbanista a atuar em Votuporanga e região desde o início dos anos de 1977. Dentre suas principais obras, o profissional destaca como mais influentes as construções da Cidade Universitária da Unifev e um conjunto de residências unifamiliares em Campo Grande (MS).

Entre os organizadores da Bienal, estão arquitetos que fazem parte da Pró-Associação de Arquitetos e Urbanistas de Votuporanga e Região, muitos deles, professores e egressos da Unifev.

O evento traz como tema Traços do Sertão, com a proposta de resgatar a história da região e aprofundar o conhecimento da produção arquitetônica local, com o desafio de torná-la mais próxima do público. Segundo os organizadores, a ideia é mostrar que Arquitetura não é só arte, mas, também, é humanismo, planejamento e filosofia, em múltiplas dimensões e escalas.

A programação é gratuita e conta com palestras, debates, oficinas e exposições dos trabalhos dos profissionais que atuam e atuaram na região.