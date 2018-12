Desde 2007, Ambulatório Médico de Especialidades é referência em humanização, pioneirismo e assistência de alta resolutividade

publicado em 11/12/2018

Inaugurado em dezembro de 2007, o ambulatório já realizou, até o momento, 1.701.819 consultas médicas e não médicas (Foto: Divulgação/Santa Casa)

O AME (Ambulatório Médico de Especialidades) Mais de Votuporanga, o primeiro no interior do Estado de São Paulo, completa onze anos de funcionamento neste mês, com balanço superior a 2 milhões de atendimentos e 99% de aprovação dos usuários.

Inaugurado em dezembro de 2007, o ambulatório já realizou, até o momento, 1.701.819 consultas médicas e não médicas, 993.879 exames de imagens, 1.659.389 exames laboratoriais/Anatomo, 43.865 cirurgias. Somente em 2018, até novembro, foram 105.459 consultas médicas, 35.554 não médicas, 94.168 exames de imagens, 125.396 exames laboratoriais/Anatomo e 4.256 cirurgias.

Em 2017, ocorreram 385.004 atendimentos (médicos, não médicos, exames de imagens e laboratoriais). No total, oferece 28 especialidades médicas e mais de 8 grupos de exames com finalidade diagnóstica (confira relação abaixo).

Possui 30 consultórios de atendimento ambulatorial multiprofissional, sala de emergência totalmente equipada para dar suporte às atividades diárias do AME, 2 salas de pequenos procedimentos e exames endoscópicos, além das áreas destinadas para exames de diagnósticos em tomografia computadorizada e ressonância magnética.

Além de ser AME Mais, apto a realizar pequenos procedimentos cirúrgicos, e oferece o programa “Filho que Ama leva o Pai ao Ame”, por meio do qual, somente em 2018, realizou 926 atendimentos. A unidade possui a certificação em Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2008 pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e recertificação da ISO 9001:2015 em atendimentos ambulatoriais de consultas, exames e pequenos procedimentos cirúrgicos em setembro deste ano; Acreditação ONA (Organização Nacional de Acreditação) e foi considerada a terceira melhor empresa para se trabalhar do Brasil, na categoria Clínica, em ranking elaborado pelo Instituto Great Place to Work Brasil, em parceria com a Live Healthcare Media, no ano passado.

Preocupada com o meio ambiente, neste ano, a unidade implantou o projeto “Saúde sem Papel” visando reduzir o consumo de papel e os gastos com impressão, além de aumentar a segurança nos processos eletrônicos e diminuir o acúmulo de prontuários físicos no Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME).

“Comemoramos esses 11 anos de assistência gratuita ofertada ao cidadão com muito orgulho. Certos de que prestamos um serviço de qualidade à população e cumprimos com nosso propósito”, afirma a gerente médica do AME Votuporanga, Ana Virginia Maciel Rocha Leone.

Os agendamentos de consultas são realizados pelos próprios municípios por meio do sistema informatizado da Cross (Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde).

A unidade é administrada pela OSS Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga e funciona de segunda à sexta-feira, das 7h às 18h e aos sábados das 7h às 13h. Está localizada na Rua Maria de Freitas Leite, 2944 – Cidade Nova – Votuporanga. Contato: (17) 3426-6000.

Especialidades médicas: Acupuntura, Alergologia; Cardiologia; Cirurgia Geral; Cirurgia Pediátrica; Cirurgia Plástica; Cirurgia Vascular; Coloproctologia; Dermatologia; Endocrinologia; Endocrinologia Pediátrica; Gastroclínica; Geriatria; Hematologia; Infectologia; Mastologia; Nefrologia; Neonatologia; Neurologia; Neurologia Pediátrica; Obstetrícia – Alto risco; Ortopedia; Otorrinolaringologia; Pneumologia; Pneumologia Pediátrica; Reumatologia; Uroginecologia e Urologia.

Especialidade não-médicas: Enfermagem – Saúde do Homem; Fisioterapia; Fonoaudiologia; Nutrição e Psicologia.