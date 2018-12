Atividade foi comandada pelo coordenador da graduação, Prof. Me. Paulo Ferrarezi, por meio da disciplina de Literatura Brasileira - Modernismo 3ª fase

publicado em 04/12/2018

Os alunos do curso de Letras da Unifev realizaram, recentemente, um trabalho sobre Slams. A atividade, comandada pelo coordenador da graduação, Prof. Me. Paulo Rogério Ferrarezi, por meio da disciplina de Literatura Brasileira – Modernismo 3ª fase, consistiu na criação de versos ritmados, em que os estudantes dialogavam com o público utilizando rimas.

Na oportunidade, os universitários foram desafiados a gravar vídeos de suas respectivas performances, com o objetivo de debater temas da atualidade, como: feminismo, diversidade, política, preconceito e saúde pública, entre outros. Os Slams são campeonatos de poesia, nos quais os participantes têm poucos minutos para apresentarem um poema de autoria própria, sem adereços ou acompanhamento musical.

De acordo com Ferrarezi, o exercício proposto visou a incentivar o leitor a promover associações entre o universo da literatura clássica e o seu universo particular, conforme conhecimento literário adquirido. “Atualmente, com o uso frequente de dispositivos tecnológicos, como smartphones e tablets, surgem outros tipos de expressões literárias que conseguem atingir de maneira mais eficiente os jovens que, muitas vezes, encontram dificuldades ao encarar obras literárias clássicas”.