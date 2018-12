Com diversas apresentações de dança e momentos de emoção, corpo docente, alunos e familiares realizaram a primeira formatura dos pequenos

publicado em 05/12/2018

Na última quinta-feira (dia 29), os alunos das duas turmas da Pré-Escola Fase II do Colégio Unifev tiveram sua primeira formatura escolar. O evento, que foi realizado no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, reuniu alunos e seus familiares.

A solenidade teve sua abertura marcada pela execução do Hino Nacional, seguido de apresentações de dança e juramento realizados pelos próprios alunos. Os pais também homenagearam as professoras das turmas, Profa. Esp. Renata Pasini e Profa. Esp. Lucila Vieira, momento marcado pela emoção.

De acordo com a Profª Renata, durante o convívio no ano letivo, as crianças passam a desempenhar um papel importante na vida dos professores e um vínculo é criado entre eles. “Nós sentimos que eles também são um pouquinho nossos, da nossa família”, ressalta.