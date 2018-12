Doação, realizada na última terça-feira (dia 11), fez parte do projeto Meu sonho de Natal; entre os itens doados estavam toalhas personalizadas, calçados e cremes hidratantes

publicado em 13/12/2018

A iniciativa fez parte do projeto de extensão Meu sonho de Natal (Foto: Divulgação/Unifev)

Os alunos do curso de Publicidade e Propaganda da Unifev presentearam as idosas atendidas pelo Lar Beneficente Viver Bem, na tarde da última terça-feira (dia 11). A iniciativa fez parte do projeto de extensão Meu sonho de Natal, que teve o objetivo de proporcionar atividades voltadas ao lazer das assistidas, além de fortalecer os trabalhos de Responsabilidade Social desenvolvidos pelo Centro Universitário de Votuporanga.

De acordo com a coordenadora da graduação, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune, os universitários atenderam as solicitações de presentes das idosas, conforme a necessidade de cada uma. “Tivemos o apoio da Profa. Ma. Marinês Ralho, coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social da Unifev, que nos forneceu as principais orientações quanto à realização do projeto. Ficamos emocionados com a ação. Obrigada aos meus queridos alunos por abraçar essa causa tão nobre”, completou.

Entre os itens doados estavam toalhas personalizadas, calçados e cremes hidratantes. Na oportunidade, os universitários também prepararam um delicioso café da tarde para as idosas e toda a equipe do Lar.





ENTIDADE

O Lar Beneficente Viver Bem é uma Instituição de Longa Permanência Para Idosos (ILPI) que, atualmente, presta atendimento a 13 mulheres do município.

A entidade é uma associação civil de direito privado, caritativa e de assistência social, sem fins lucrativos. Portanto, necessita diretamente de parcerias públicas, privadas e de voluntariados.