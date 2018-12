Ganhadores das atividades promovidas durante o projeto Se essa ideia fosse minha passaram fim de semana de diversão em Cardoso/SP

As atividades realizadas a partir da parceria entre as graduações reuniram 13 grupos de estudantes (Foto: Divulgação/Unifev)

A equipe vencedora das semanas acadêmicas Se essa ideia fosse minha, dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Publicidade e Propaganda da Unifev, a Beibe do Biru Leibe-Leibe, desfrutou de um fim de semana (8 e 9 de dezembro) em um hotel fazenda em Cardoso/SP.

As atividades realizadas a partir da parceria entre as graduações reuniram 13 grupos de estudantes, que desenvolveram diversas ações, entre elas, projetos arquitetônicos, fotografias, vídeos, paródias musicais e materiais de identidade visual. Esses quesitos resultaram em pontos, que foram somados durante toda a programação. O evento foi encerrado com uma batalha de Slam (campeonatos de poesia, nos quais os participantes têm poucos minutos para apresentarem um poema de autoria própria, sem adereços ou acompanhamento musical).

De acordo com a aluna do 2º período de Publicidade e Propaganda Melmorah Amaral Camargo Antonio, integrante da equipe vencedora, foi gratificante participar da Semana Acadêmica e compartilhar conhecimentos. “Foi trabalhoso, mas extremamente recompensador, afinal, passamos um fim de semana maravilhoso no hotel”, conta.