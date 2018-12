Atividade foi desenvolvida no último fim de semana, pela Liga Acadêmica de Dermatologia; ao todo, foram realizados 69 atendimentos à comunidade

publicado em 05/12/2018

O curso de Medicina da Unifev, por meio da Liga Acadêmica de Dermatologia, desenvolveu, no último fim de semana, atividades que marcaram o início da campanha Dezembro Laranja. O evento foi realizado na praça Benedito Lopes de Oliveira (onde está localizada a Concha Acústica), em paralelo a outras cidades do País, que se unem para orientar a população quanto à prevenção ao Câncer de Pele.

Ao todo, foram realizados 69 atendimentos. Em 30 dos casos, foram observadas lesões suspeitas de Câncer de Pele e, por esse motivo, os pacientes receberam encaminhamento para passar por atendimento médico na rede municipal de Saúde.

A docente responsável pela Liga, médica dermatologista Adriana Vargas Bufulin, ressaltou que o intuito da ação é chamar atenção para os principais aliados do dia a dia na prevenção contra a doença e, também, sobre a importância do diagnóstico precoce.

“A melhor forma de detectar uma lesão e prevenir o Câncer de Pele é estar sempre atento às mudanças e manter-se em dia com as consultas médicas. Por esse motivo, ações como esta, em locais de maior abrangência da comunidade, são primordiais para a diminuição dos índices da doença, que é o tipo mais comum de câncer no país. Além disso, a atividade proporcionou aos nossos alunos a vivência da profissão fora da sala de aula”, disse.

Dezembro Laranja