Atividade faz parte do encerramento da extensão em Língua Brasileira de Sinais promovida pela Liga de Humanização

publicado em 07/12/2018

Voluntários com surdez conversaram com os futuros médicos sobre enfermidades, como se passassem por uma consulta (Foto: Divulgação/Unifev)

Na última quarta-feira (dia 5), os graduandos do curso de Medicina da Unifev finalizaram a extensão em Língua Brasileira de Sinais (Libras). Na oportunidade, praticaram a conversação com pessoas com deficiência auditiva.

A atividade foi desenvolvida sob a supervisão da Profa. Esp. Lucia Helena Menoia da Silva, onde voluntários com surdez conversaram com os futuros médicos sobre enfermidades, como se passassem por uma consulta.

De acordo com a Profa. Lucia, o objetivo é colocar os estudantes em situações próximas à realidade para que tenham experiências ainda durante o curso. “A inclusão deve partir de todos, principalmente no ambiente acadêmico”, explica.