publicado em 01/12/2018

Adelino Ferrari Filho, presidente da OAB em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Gabriele Reginaldo

A eleição para a nova diretoria da 66ª Subseção de Votuporanga da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e OAB-SP para o triênio 2019-2021 foi realizada nesta quinta-feira (29), das 9h às 17h, na Casa da Advocacia e Cidadania, localizada na rua Espírito Santo, 2.468.

Na oportunidade, os advogados inscritos e aptos a votar na OAB da cidade votaram para a escolha da “Chapa 1 – Dedicação e Responsabilidade”, única na cidade, que tem como membros: Adelino Ferrari Filho (presidente), Rodrigo de Oliveira Cevallos (vice-presidente), Bruno de Moraes Dumbra (secretário geral), Alexandre Torres Matsumoto (secretário adjunto) e Elaine Akita Fernandes (tesoureira).

No total, 595 advogados votaram na cidade. A Chapa 1 foi eleita com 552 votos. A Subseção de Votuporanga registrou 21 votos nulos e 22 brancos.

Segundo Adelino Ferrari Filho, a Subseção de Votuporanga dará continuidade no trabalho de atendimento aos advogados. “Continuaremos fazendo palestras, vamos programar mais cursos pela Escola Superior de Advocacia e cuidar da parte física da Ordem e das salas dos advogados no Fórum e na Vara do Trabalho. Evidentemente vamos melhorar a livraria e gabinete odontológico e tentar montar a farmácia da CAASP na Subseção, que tem uma sala pronta para isso”, afirmou o presidente eleito.

Ele ainda agradeceu os votos. “Queremos agradecer todos os advogados de Votuporanga que compareceram para votar. A votação foi boa e ficamos satisfeitos com o resultado porque representa uma aprovação da nossa administração. Apesar de ser chapa única, os advogados votaram e tivemos bastante votos, mais que a eleição passada, que foram 457. Quero agradecer todos que trabalharam na eleição e vamos procurar manter um bom relacionamento com a nova diretoria de SP.”, disse.

A chapa de Adelino Ferrari apoiou a “Chapa 12 – Pelo direito de sermos mais”, que concorreu à reeleição da OAB Paulista comandada por Marcos da Costa, que ficou em 2º lugar geral com 34.367 votos (23,37%), porém foi a que mais recebeu votos dos advogados de Votuporanga. No total, foram 340 votos para o candidato à presidência Marcos da Costa na cidade.

A “Chapa 11 – Coragem e Inovação” foi a eleita para a Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de São Paulo com 43.425 votos, 29,53% dos votos. Porém, foi a segunda mais votada em Votuporanga. No total, 166 advogados votaram na Chapa 11 na cidade.

A Chapa 11 tem como membros: Caio Augusto dos Santos (presidente), Ricardo Toledo (vice-presidente), Aislan de Queiroga Trigo (secretário geral), Margarete Lopes (secretária adjunta) e Raquel Preto (tesoureira). Além disso, conta com o conselheiro seccional eleito Fernando Mariano da Rocha, que é de Votuporanga e promete representar a cidade na OAB-SP.

“Votuporanga, a partir do ano que vem, passa a ter um conselheiro seccional. Em nome da Chapa 11, nós agradecemos o apoio recebido dos colegas que possibilitaram a eleição da chapa 11 que irá realizar a verdadeira mudança na OAB-SP. Como conselheiro seccional, estarei à disposição da Subseção de Votuporanga e toda a região”, afirmou Fernando Mariano da Rocha.

A Chapa 14, do candidato à presidência Leonardo Sica, obteve 40 votos em Votuporanga. A Chapa 15, do candidato Antônio Ruiz Filho, teve 11 votos na cidade. A Chapa 16, do candidato Sergei Cobra Arbex, obteve 13 votos na cidade. A Subseção de Votuporanga registrou 12 votos nulos e 13 brancos para a OAB-SP.

Estadual

Em todo o Estado de São Paulo, segundo a apuração geral dos votos para o triênio 2019-2021, a “Chapa 11 – Coragem e Inovação” foi eleita com 43.425 (29,53%). A “Chapa 12 – Pelo direito de sermos mais” obteve 34.367 (23,37%). A “Chapa 14 – Muda pra valer OAB” teve 24.634 (16,75%) dos votos. A “Chapa 16 – OAB pra você” obteve 20.694 (14,07%) dos votos. A “Chapa 15 – Por uma nova ordem SP” teve 9.450 (6,43%).