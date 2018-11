Toda população poderá fazer gratuitamente os testes de HIV e sífilis nas unidades de saúde, no SAE e durante intervenções extramuros

publicado em 26/11/2018

Começa no dia 3 de dezembro e segue até o dia 8 a 11ª Campanha Fique Sabendo em Votuporanga, em celebração ao Dia Mundial da Luta Contra a Aids. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, elaborou uma programação de ações gratuitas, que ofertará testes rápidos de HIV e sífilis nas unidades de saúde e em outros pontos da cidade. O trabalho é desenvolvido juntamente com o Programa Estadual e pela Coordenação Municipal IST/ Aids.

Além das unidades, as equipes também irão para outras instituições em busca da comunidade.

No dia 3 de dezembro, das 12h às 16h, os atendimentos serão realizados em frente ao Cemei “Amélia Lucinda de Jesus”, no bairro Pró-Povo. Os moradores do bairro estão convidados a fazerem gratuitamente aos testes rápidos de HIV e sífilis.

A programação a ser realizada fora da unidade também se estenderá para toda a população que passar pelo Parque da Cultura no dia 8 de dezembro, das 16h às 20h.

As datas e horários nas Unidades seguirão calendário interno das equipes. Consulte o Consultório Municipal mais perto da sua residência.

Dezembro Vermelho

Com o foco na prevenção, promoção e assistência aos direitos das pessoas portadoras do vírus HIV/Aids, o Senado aprovou no último mês de outubro, a Lei Nº. 13.504, instituindo a Campanha Nacional de Prevenção ao HIV/Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis.