Saev Ambiental participa de palestras de capacitação das diretrizes

publicado em 28/11/2018

Nesta quinta-feira (29/11), a partir das 8h, Votuporanga sedia a Oficina Piloto do Município Verde e Azul no Polo da UAB – Universidade Aberta do Brasil. A equipe da Saev Ambiental participará das palestras de capacitação sobre as diretrizes do Programa ministradas pelo Coordenador do José Walter Figueiredo Silva.

O Programa Município Verde Azul (PMVA) foi lançado em 2007, pelo Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e tem o inovador propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental. Seu principal objetivo é estimular e auxiliar as prefeituras paulistas na elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Estado de São Paulo.

"O Verde e Azul norteia a Administração Municipal através de resoluções em ações de proteção, conservação e recuperação do meio ambiente, para executar as políticas públicas para o desenvolvimento sustentável do município e o bem-estar social", informou o interlocutor do PMVA.

Votuporanga alcançou a certificação no Ranking Ambiental Paulista 2017 do Programa Município Verde Azul (PMVA). Das 645 cidades paulistas que participaram da edição do ano passado, apenas 48 conquistaram a certificação que é oferecida anualmente para cidades que desenvolvem boas práticas ambientais gerenciadas pela Administração Municipal.

Em 2017, a cidade foi certificada pelo oitavo ano consecutivo com o selo, o que mostra o comprometimento do Poder Executivo com os cuidados com meio ambiente. Na classificação geral do Estado, o município já ficou até em 4º lugar.