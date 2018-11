Segundo a Saev Ambiental de Votuporanga, a chuva desta madrugada registrou aproximadamente 40 mm até as 7h desta sexta-feira

publicado em 23/11/2018

Alagamentos em estabelecimentos comerciais e quedas de árvores foram registrados na cidade (Foto: A Cidade)

Da redação

Votuporanga teve durante essa madrugada, umas das maiores chuvas registradas neste ano. Por conta da tempestade, ocorrências de quedas de árvores e alagamentos a comércios foram registrados em toda a cidade.

Segundo a Saev Ambiental de Votuporanga, a chuva desta madrugada registrou aproximadamente 40 mm até o momento. A autarquia informou que essa chuva é a maior registrada neste ano, já que as demais chegaram ao nível de água de apenas 15mm. As comportas da represa municipal estão abertas, para evitar possíveis alagamentos pela cidade.

Os esgotos localizados na rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos abriram com a quantidade de água e invadiu estabelecimentos comerciais que ficam próximo do local. Em conversa com o A Cidade, o proprietário de uma barbearia na esquina das ruas Padre Izidoro e Uruguai, Valdemar Mariotti, teve a entrada do salão invadido pela água do esgoto.

Uma residência localizada no bairro da Estação também registrou prejuízos. A moradora contou que durante a madrugada, uma das telhas quebrou pela força da chuva. Ela ainda disse que está com a casa descoberta, mas que os móveis não foram danificados.