publicado em 17/11/2018

Os casos confirmados este ano é quase três vezes menor do que os registros do ano passado (Foto: Reprodução)

Segundo dados da Secretaria da Saúde de Votuporanga, o número de casos positivos de caxumba segue baixo no município. De acordo com os dados, até o momento, a cidade confirmou 90 casos positivos da doença. Em todo o ano passado, 254 pessoas foram acometidas pela doença no município. Em todo o ano retrasado, foram apenas 33.

De acordo com a pasta, no ano passado, o aumento no número de casos de caxumba se deu por conta da baixa adesão da vacina por parte da população, já que a maioria das pessoas acometidas pela doença não realizavam o repouso, em domicílio, necessário para reduzir a circulação do vírus do ambiente e o consequente risco de transmissão.

“Nos casos confirmados de caxumba, a Vigilância Epidemiológica entra em contato com o paciente para iniciar as ações de bloqueio, realizadas no local de trabalho, no grupo familiar, além de orientar essas pessoas para receber a vacina, como medida de prevenção”, explicou a pasta.

Neste ano, a Secretaria Municipal da Saúde participou da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo. Foram ofertadas duas vacinas contra a poliomielite e outra contra o sarampo, disponibilizada por meio da tríplice viral.

A pasta informou que “além do sarampo, a tríplice viral protege contra a caxumba e a rubéola. A Vigilância recomenda a vacinação da população como a medida mais eficaz contra a caxumba”.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal da Saúde.