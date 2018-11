Na última semana, a Secretaria Municipal da Saúde informou que foram registrados 80 casos de conjuntivite na cidade

publicado em 25/11/2018

A região com mais registros da conjuntivite é a Zona Norte, sendo que a faixa de idade mais acometida está entre 15 e 50 anos (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Gabriele Reginaldo

Toda semana os números de casos de conjuntivite aumen tam em Votuporanga. Na última semana, a Secretaria Municipal da Saúde informou que foram registrados 80 casos da doença na cidade. O A Cidade já divulgou anteriormente que o número de pessoas com a conjuntivite já superou todo o ano passado, quando 2.620 pessoas foram acometidas pela infecção. Até o momento, foram registrados 2.924 casos positivos.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, por meio da pasta, que acompanha diariamente os casos para prevenir o contágio da doença na cidade, a região com mais registros da conjuntivite é a Zona Norte, sendo que a faixa de idade mais acometida está entre 15 e 50 anos.

A Secretaria Municipal da Saúde ainda explicou que a prevenção da doença depende dos cuidados que devem ser adotados pelo próprio indivíduo. “Para prevenir-se da conjuntivite, é necessário afastar as pessoas com conjuntivite viral dos ambientes coletivos e tomar os cuidados necessários de higiene, como lavar as mãos e rosto com frequência com água e sabão, evitar coçar os olhos, usar lenços, toalhas e travesseiros individuais; não utilizar objetos de pessoas que estejam com conjuntivite (lápis de olhos, lenços, travesseiros, etc), limpar frequentemente as superfícies que foram tocadas por pessoas com conjuntivite, com água, sabão e álcool 70%”, orientou.

Conjuntivite

A pasta afirmou que a conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva, que é uma membrana que recobre a porção anterior da esclera e a face interna das pálpebras. Os tipos mais frequentes são as virais, bacterianas e alérgicas. É uma doença muito comum na população. “Dado ao caráter contagioso das conjuntivites virais e bacterianas, a disseminação pode ocorrer com facilidade, principalmente, quando as condições de higiene pessoal e domiciliar não são adequadas”, afirmou a pasta.

