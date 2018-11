Jogos serão entre os dias 12 e 24 de novembro; Votuporanga será representada em 17 das 26 modalidades disputadas

publicado em 07/11/2018

Os Jogos Abertos este ano serão entre os dias 12 e 24 de novembro (Foto: Divulgação/Prefeitura)

A Prefeitura de Votuporanga, através da Secretaria de Esportes e Lazer, participa mais uma vez dos Jogos Abertos do Interior, o maior evento esportivo da América Latina, que reúne os melhores atletas do país. Esta é a 82ª edição dos jogos e nossa cidade será representada por 214 pessoas, entre atletas, técnicos e apoio, um recorde para Votuporanga. No total, aproximadamente 15 mil atletas, divididos em 1.828 equipes de 218 municípios do Estado de São Paulo, disputarão as 26 modalidades esportivas do que vem sendo chamado de “A Olimpíada Caipira”, visto o grande número de participantes.

Os Jogos Abertos este ano será na cidade de São Carlos, entre os dias 12 e 24 de novembro. Votuporanga, que busca brilhar depois do inédito segundo lugar no Jogos Regionais, disputará 17 modalidades, com representantes em diversas categoria e divisões diferentes. De acordo com o Secretário de Esportes e Lazer, José Ricardo da Cunha “os Jogos Abertos reúnem os melhores atletas do país, nós temos grandes representantes, mas sabemos da dificuldade que é uma disputa como essa e com tantos concorrentes, por isso, temos que valorizar todos os resultados de nossos atletas, que treinam e dão o seu melhor dia-a-dia”.

No último ano, a classificação dos Jogos era contada de forma diferente, e a cidade das Brisas Suaves conquistou a 23ª colocação, com 45 pontos, em disputa contra 190 cidades. “Esse ano a contagem dos pontos é diferente e o número de cidades participantes é maior, mas a pretensão é ter uma boa participação e estar entre os melhores”, disse o secretário.

A delegação votuporanguense começa a deixar a cidade na segunda-feira (12/11) de manhã com os apoiadores que levaram a relação nominal e irão organizar o alojamento para os atletas, que saem daqui a partir de terça-feira (13/11), às 18h, do Ginásio Jane Maria de Lacerda Soares (CSU). Os primeiros com destino à São Carlos serão os atletas do basquete, capoeira, futsal feminino, natação acd, tênis, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez.