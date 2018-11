Votuporanga esteve representada no 16º Fórum da Região Turística “Maravilhas do Rio Grande” realizado no Água Viva Thermas Clube de Fernandópolis na última quinta-feira (29/11). O encontro reuniu 11 municípios que integram a Região. A Secretária de Cultura e Turismo, Silvia Stipp, participou da ocasião acompanhada pelos servidores da pasta Alexandre Miotto e Fernando Caetano e também pelos membros do Conselho Municipal de Turismo, Edson Genari, Ariel Barbosa, Ormélio Caporalini, Grazi Cavenaghi.

Durante a reunião, o grupo pontuou sobre diferentes temas, dentre eles a programação da 2ª Feira e Congresso de Turismo Maravilhas do Rio Grande de 2019, Rota do Doce e a participação da região no 18º Salão São Paulo de Turismo, que será em junho.

Também foi discutido sobre a realização de eventos futuros do Fórum, como Festival de Comida de Boteco, Festival de Música Sertaneja, Passeio Ciclístico Intermunicipal e também Campeonato de Pesca Esportiva.

O encontro ainda abordou o tema ‘Personalidade Jurídica’, ‘Regionalização’ e promoção da Marca ‘Maravilhas do Rio Grande’. Além dos assuntos pautados, os municípios traçaram projetos, parcerias e datas para um novo encontro e o Plano de Regionalização Turística.

Maravilhas do Rio Grande

Os encontros regionais do Fórum reúnem lideranças e gestores das 11 cidades integrantes da região turística “Maravilhas do Rio Grande” com o objetivo de discutir ações conjuntas, no intuito de destacar os pontos de interesse de cada município expandindo assim o potencial turístico regional.