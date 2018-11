Evento contou com diversas atrações gratuitas no sábado e domingo

publicado em 12/11/2018

O público pôde apreciar shows de artistas locais e de renome (Foto: Divulgação/Prefeitura)

No último final de semana, uma intensa programação cultural agitou Votuporanga. A cidade foi a única da região a sediar a Virada Cultural Paulista 2018, evento realizado simultaneamente também em Indaiatuba, Itapetininga, Franca, Taubaté e Mogi das Cruzes. A realização foi do Governo do Estado em parceria com a Associação Paulista de Amigos da Arte (Apaa), Sesc e correalização da Prefeitura de Votuporanga, através da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo.

Foram mais de 14 atrações gratuitas no sábado e no domingo. O público pôde apreciar shows de artistas locais e de renome, como o Rapper Rashid, que encerrou a noite de sábado e ressaltou a importância da Virada Cultural. “A cultura é do povo e para o povo. Um evento como esse, gratuito, deve ser motivo de orgulho para quem pode prestigiar. As atrações permitem que pessoas de diferentes tribos conheçam um pouco de cada de coisa e a ideia é essa, a cultura é isso, unir as pessoas, apresentar coisas novas. Nós precisamos evoluir e estar abertos para isso”, disse.

O Dj Cia externou sua vontade de retornar à cidade. "É bom conhecer novas cidades e novos públicos. O pessoal se divertiu muito dançando os passinhos e a ideia desse evento é disseminar as culturas diversas e agregar as pessoas dessa forma”. Ele ainda completou para delírio dos fãs: “quero lançar meu álbum novo aqui em Votuporanga”.

Ainda na tarde do sábado subiram ao palco da Concha Acústica a banda Canevettes e Amadeu Álamo, artistas locais e que fizeram um som de qualidade muito elogiado por quem estava presente.

Já no domingo, teve um repertório afinado de pop e rock com a banda Novos Bohêmios. Em seguida, a banda Xaxado Novo se apresentou e envolveu o público com o som de seus instrumentos e músicas nordestinas, do xaxado e do forró.

Finalizando as atrações musicais da Virada Cultural em Votuporanga, a dupla sertaneja, Hugo e Tiago levou um grande público para a Concha Acústica. A dupla ressaltou também a grandiosidade da Virada Cultural e da possibilidade do acesso aos shows gratuitos.

A Secretaria da Cultura e Turismo, coordenada por Silvia Brandão Cuenca Stipp, agregou outras atividades à programação, como a Exposição de Artes “Todos Podem ser Frida”, que ficou aberta para visitação no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, e durante os dois dias de evento recebeu diversos admiradores da arte.

O Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura, recebeu dois eventos. Cinema, no sábado, onde foram exibidos dois filmes da programação do Ponto MIS. Já no domingo, os amantes da dança puderam participar de uma palestra com Cesar Munhoz sobre a Influência do Swing Dance no Brasil. Logo após, foi feita uma iniciação ao Lindy Hop, finalizado com Jack & Jill e Banda Canevettes. A programação do Swing Dance foi viabilizada por meio do Programa Municipal Bolsa Cultura de Fomento à Produção Cultural.