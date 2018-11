Foram conquistadas sete medalhas de ouro, 10 pratas e 16 bronzes, subindo 5 pontos no geral em relação a 2017

publicado em 26/11/2018

Votuporanga terminou a 82ª edição dos Jogos Abertos do Interior em 26º lugar. Foram 208 municípios participantes, quase 16 mil atletas e dirigentes, 26 modalidades esportivas diferentes. A equipe da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga, representada por 214 pessoas entre atletas, técnicos e apoio, fez bonito na competição realizada na cidade de São Carlos.

Votuporanga encerrou sua participação em 26º lugar na classificação geral com 50 pontos. Foram sete medalhas de ouro, 10 de prata e 16 de bronze, subindo 5 pontos no geral em relação a 2017. Embora a colocação no ano anterior tenha sido o 23º lugar, o nível de competição e a quantidade de cidades participantes foram superiores em 2018. De acordo com o Secretário de Esportes e Lazer, José Ricardo da Cunha, “em 2017 foram 142 municípios participantes, este ano, 208, dessa forma, o nível de competitividade sobe muito e mesmo assim conseguimos nos manter em uma ótima colocação, aumentando o número de medalhas e a pontuação geral, que é o que conta pontos”.

Nossa cidade teve representantes nas modalidades: Atletismo ACD masculino e feminino; Biribol 1ª divisão; Capoeira masculino; Ciclismo BMX/MTB/Pista - masculino 1ª divisão e feminino 2ª divisão; Futebol masculino sub 20 2ª divisão; Futsal masculino sub 20 1ª divisão; Futsal feminino sub 20 1ª divisão; Judô masculino; Karatê Individual masculino; Kickboxing masculino; Natação ACD masculino; Taekwondo masculino e feminino; Tênis masculino 1ª divisão; Tênis feminino sub 20 1ª divisão; Tênis de Mesa masculino sub 20 1ª divisão; Vôlei de Praia masculino livre 1ª divisão; Voleibol Feminino livre 1ª divisão; Xadrez Feminino livre 1ª divisão; Xadrez Masculino livre 2ª divisão.

Dessas, vieram medalhas e classificações gerais importantes para a cidade. O biribol masculino fez bonito e garantiu o lugar mais alto do pódio, mantendo bons resultados e a tradição da equipe em jogos emocionantes. Outro ouro veio da quadra, o tênis masculino, que enfrentou grandes equipes, conseguiu manter o foco e foi determinante para a vitória. Voltando para a água, a equipe de natação ACD conquistou quatro medalhas de ouro, uma de prata e seis de bronze. Da água para a pista de atletismo, a equipe ACD de Votuporanga foi dedicada e garantiu o oitavo lugar geral com cinco medalhas de ouro, oito de prata e sete de bronze.

No ciclismo, a categoria mountain bike feminino, teve dobradinha no pódio conquistando o primeiro e terceiro lugar. Na categoria pista, veio bronze na prova de resistência feminino. O masculino, na prova de velocidade, conquistou o quarto lugar, fechando os jogos em sexto lugar geral.

No tatame, a medalha de bronze do judô veio da categoria meio leve masculino. O karatê masculino conquistou a prata no individual.

O futsal feminino, em um jogo emocionante das jovens garotas contra uma forte equipe e decidido nos pênaltis, conquistou o quarto lugar. O xadrez masculino também ficou com o quarto lugar, já o feminino, ficou com quinto. Quem também conseguiu a quinta colocação foi o tênis feminino, que enfrentou grandes atletas consagradas do esporte. O vôlei de praia masculino, após um jogo difícil, conquistou também o quinto lugar.

Ao fim dos jogos, o Secretário José Ricardo entregou ao Prefeito João Dado, em nome dos atletas, uma medalha de ouro em forma de agradecimento e reconhecimento aos esforços que possibilitaram a participação de todos no evento e também ao incentivo na prática de esportes em Votuporanga. A próxima cidade a receber os Jogos Abertos do Interior será Marília.