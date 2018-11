Primeiros atletas começam a deixar Votuporanga na tarde desta terça; teremos representantes em 17 das 26 modalidades disputadas

publicado em 12/11/2018

A cidade terá representante em 17 modalidades disputadas nos Jogos Abertos (Foto: Divulgação/Prefeitura)

A equipe da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga em busca de consolidar o nome de Votuporanga na área do esporte sai nesta terça-feira (13/11), às 18h, do Ginásio “Jane Maria de Lacerda Soares” (CSU), rumo a São Carlos, para participar da 82ª edição dos Jogos Abertos do Interior, o maior evento esportivo da América Latina, reunindo os melhores atletas do país.

Os primeiros com destino a São Carlos serão os atletas do basquete, capoeira, futsal feminino, natação acd, tênis, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez. Nossa cidade será representada por 214 pessoas, entre técnicos, apoio e atletas, um recorde para Votuporanga, que disputará 17 modalidades, com representantes em diversas categoria e divisões diferentes. A estreia das equipes nos jogos será nesta quarta-feira (14/11).

O time de basquete livre masculino, 2ª divisão, entra em quadra contra Porto Feliz. O segundo jogo será contra Franca, na quinta-feira (15/11). No futsal masculino sub 20, 1ª divisão, a estreia é contra São Caetano do Sul. No feminino sub 20, 1ª divisão, o jogo é contra São Vicente. O segundo jogo de ambos é na quinta, contra Tupi Paulista e Guará, respectivamente. Outra modalidade que tem início na quarta, é a natação ACD, com grandes chances de medalha.

O tênis feminino sub 20, 1ª divisão, tem o primeiro jogo contra São Caetano do Sul. O vencedor enfrenta quem vencer do jogo entre Ribeirão Preto e São Sebastião, na quinta-feira, dia do tênis masculino estreiar contra Bauru. O vencedor enfrenta São José do Rio Preto. O tênis de mesa masculino sub 20, 1ª divisão, terá como adversário no primeiro dia de competições a cidade de Birigui. O segundo jogo, no dia seguinte, é contra Jacareí.

As disputas do xadrez, masculino, 2ª divisão e feminino, 1ª divisão, também acontecem no dia 14. Dia em que o vôlei de praia livre, 1ª divisão faz dois jogos seguidos, o primeiro contra a cidade de Sorocaba, o segundo, contra Praia Grande. O terceiro jogo é no dia 15, contra Marília. Dia em que o Biribol masculino, 1ª divisão, faz sua estreia contra Olímpia, no primeiro jogo. O segundo jogo, é contra Adamantina, no mesmo dia.

De acordo com o Secretário de Esportes e Lazer, José Ricardo da Cunha “os Jogos Abertos reúnem os melhores atletas do país, nós temos grandes representantes, mas sabemos da dificuldade que é uma disputa como essa e com tantos concorrentes, por isso, temos que valorizar todos os resultados de nossos atletas, que treinam e dão o seu melhor dia-a-dia”. No total, aproximadamente 15 mil atletas, divididos em 1.828 equipes de 218 municípios do Estado de São Paulo, disputarão as 26 modalidades esportivas do que vem sendo chamado de “A Olimpíada Caipira”, visto o grande número de participantes.