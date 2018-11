Disputas foram realizadas no último domingo; neste sábado, equipe disputará outro torneio no Monte Líbano, em Rio Pret

publicado em 29/11/2018

A equipe de vôlei feminino da Prefeitura de Votuporanga/Assary-Unifev foi vice-campeã da Copa Regional adulta realizada no último final de semana em Araçatuba. Foram duas vitórias em sets diretos frente às equipes do Univôlei, de Araçatuba, e de Penápolis, perdendo apenas no jogo da final contra a equipe anfitriã.

“Foi um jogo muito disputado, com 1 hora e 20 minutos de duração, que terminou em 02 sets a 01 com parciais de 25x23, 24x26 e 12x15”, disse o técnico Marcinho Fukuiama. A equipe votuporanguense atuou com as atletas Ronyse, Dani, Ju Molina, Manu, Jéssica, Bruna, Ayla, Thaís e Hélen.