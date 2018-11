O prefeito João Dado anunciou a parceira com a empresa telefônica durante coletiva de imprensa; obras devem começar este mês

O acordo diz respeito as obras para implantar de rede de internet de fibra óptica fornecidas pela Vivo (Foto: A Cidade)

A Prefeitura de Votuporanga anunciou na manhã desta quarta-feira (14), durante uma coletiva de imprensa com o prefeito João Dado, o fechamento de uma parceria com uma empresa telefônica em Votuporanga. O acordo diz respeito as obras para implantar a rede de internet de fibra óptica fornecidas pela Vivo.

Segundo João Dado em entrevista concedida ao A Cidade, o investimento será de R$7,5 milhões com o início das obras prevista ainda para o fim desde mês. “O início das obras é ainda no mês de novembro, e essa possibilidade de investimento de R$7,5 milhões nos traz grande alegria, e abraçamos essa ideia porque nosso governo tem a perspectiva de implantar o centro de controle operacional na cidade”, falou.

A inciativa veio por conta do votuporanguense e diretor de relações institucionais da Vivo Enylson Camolesi e do gerente de relações institucionais José Salinoni, que procurou a prefeitura para formalizar a parceria. A rede de internet atingirá 22 mil casas no primeiro momento, e tendo possibilidade de aumento.

“O morador poderá fazer interligação da rede de fibra óptica com sua TV, como se fosse uma TV a Cabo, com muito mais qualidade, com muito mais velocidade, e mais qualidade de vida e dessa forma essa parceria com a telefônica vai gerar emprego, vai gerar investimento em Votuporanga”, explicou o prefeito João Dado.

As obras estão previstas para serem concluídas em até seis meses, e após os votuporanguenses podem entrar em contato com a empresa para solicitar a rede de internet em sua residência. “A expectativa é que entre quatro e seis meses a obras estará concluída, ou seja, uma obra que vai trazer muita gente e gerar emprego para realizar a passagem desses cabos. Aí o munícipe vai procurar a Vivo e fazer o acesso a essa disponibilidade tecnológica como uma assinatura pagamento um valor mínimo por mês”, finalizou João Dado.