Cinema, música, arte e dança fazem parte da programação diversificada para todos os públicos

publicado em 06/11/2018

A Virada Cultural Paulista promete agitar Votuporanga neste final de semana. A programação ganhou mais atrações, incluindo, cinema, música, arte e dança. Ao todo, serão 14 atrações gratuitas nos dias 10 e 11 de novembro em três espaços de cultura diferentes.

No sábado (10/11), o Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” – Parque da Cultura, terá a exibição de dois filmes em parceria com o Museu da Imagem e do Som (pontos MIS): A Ilha do Terrível Rapaterra”, às 15h30. Já às 18h, será exibido o filme “Jonas e o circo sem lona”. No mesmo dia, a Exposição “Todos Podem ser Frida” ficará aberta ao público interessado a partir das 16h até às 23h59, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. A partir das 16 horas, os shows começam na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”. Subirão ao palco Canevettes RocknRoll Band (16h), Amadeu Álamo (17h30), DJ CIA (21h), Anelis Assumpção (22h30) e o rapper Rashid (23h59).

No domingo, o Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” – Parque da Cultura, abrirá as portas para os amantes da dança. A partir das 15h haverá palestra com Cesar Munhoz sobre a Influência do Swing Dance no Brasil. Logo após, uma iniciação ao Lindy Hop e finalizando com Jack & Jill com Banda Canevettes. A programação é viabilizada por meio do Programa Municipal Bolsa Cultura de Fomento à Produção Cultural.

A Exposição “Todos Podem ser Frida” reabre no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, das 16h às 20h. Os shows na Concha Acústica começam a partir das 14h30 e sobem ao palco a banda Novos Bohêmios (14h30), Xaxado Novo (16h) e finalizam o evento, a dupla sertaneja Hugo e Tiago (17h30).

A Virada Cultural é o maior evento de cultura gratuito e simultâneo do Estado de São Paulo e Votuporanga foi selecionada junto com outras 19 cidades para compor o roteiro. Desde o princípio, a Virada tem buscado proporcionar ao público o acesso às melhores produções artísticas do País, nas mais variadas linguagens e experiências. Até 2017, ao longo de doze anos, mais de 11 milhões de espectadores estiveram presentes em mais de 7 mil espetáculos.