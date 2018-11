Ao todo, serão 14 atrações gratuitas nos dias 10 e 11 de novembro em três espaços de cultura diferentes

publicado em 09/11/2018

A organização é do Governo do Estado em parceria com as Prefeituras dos municípios (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Este sábado e domingo serão marcados por uma grande festa da cultura em Votuporanga. A cidade é uma das sedes da Virada Cultural Paulista que acontece simultaneamente em seis municípios do Estado com intensa programação. A organização é do Governo do Estado em parceria com as Prefeituras dos municípios, Associação Paulista de Amigos da Arte (Apaa) e Sesc. Sediam a Virada neste final de semana: Votuporanga, Indaiatuba, Itapetininga, Franca, Taubaté e Mogi das Cruzes.

Em Votuporanga, a Secretaria Municipal da Cultura e Turismo incrementou a programação prevista. “Serão dois dias de evento com todas as atrações gratuitas, sendo a nossa cidade a única da região a receber o festival que conta com mais de 14 atrações”, destaca a Secretária de Cultura e Turismo, Silvia Stipp.

A música, carro chefe do evento, terá oito atrações, com mais de 10 horas de shows, com artistas renomados em diversos estilos musicais para atender a diversidade de gostos e culturas que nossa região possui. Os destaques são para o rapper Rashid e a dupla sertaneja Hugo e Tiago.

No sábado (10/11), o Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” – Parque da Cultura, terá a exibição de dois filmes em parceria com o Museu da Imagem e do Som (pontos MIS): A Ilha do Terrível Rapaterra”, às 15h30. Já às 18h, será exibido o filme “Jonas e o circo sem lona”. No mesmo dia, a Exposição “Todos Podem ser Frida” ficará aberta ao público interessado a partir das 16h até às 23h59, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

A partir das 16 horas, os shows começam na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”. Subirão ao palco Canevettes RocknRoll Band (16h), uma banda votuporanguense com influências do rock anos 50 e 60. Seguido por Amadeu Alamo, às 17h30, também artista da cidade, com repertório variado de rock, pop rock e MPB.

Às 21h, é a vez do DJ Cia, produtor musical e vencedor de inúmeros prêmios, ele é considerado um dos maiores DJs do Brasil. O ritmo ganha outra batida, às 22h30, com o estilo de Anelis Assumpção, que tem como influência o dub, reggae, afrobeat, rap, música de cabaré, samba e bossa nova.

Às 23h59, a noite será encerrada ao som do rapper, compositor, produtor musical e autor, Rashid, grande nome do segmento, reconhecido internacionalmente pelo flow e lírica que trouxe para o rap nacional. Os principais sucessos são: gratidão, bilhete e bilhete 2.0.

No domingo, o Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” – Parque da Cultura, abrirá as portas para os amantes da dança. A partir das 15h haverá palestra com Cesar Munhoz sobre a Influência do Swing Dance no Brasil. Logo após, uma iniciação ao Lindy Hop e finalizando com Jack & Jill com Banda Canevettes. A programação é viabilizada por meio do Programa Municipal Bolsa Cultura de Fomento à Produção Cultural.

A Exposição “Todos Podem ser Frida” reabre no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, das 16h às 20h.

Os shows na Concha Acústica começam a partir das 14h30 e sobem ao palco a banda Novos Bohêmios, com muitos clássicos do rock e pop rock. Mudando o ritmo e o estilo, às 16h, o grupo Xaxado Novo faz uma viagem musical pela cultura nordestina; adicionando os temperos da música árabe e cigana no baião, que promete trazer uma apresentação única, não apenas pela originalidade dos arranjos, mas também pelas performances e interações com o público.

O encerramento da Virada Cultural em Votuporanga será feito pela dupla sertaneja Hugo e Tiago. Formados no programa da Rede Globo, FAMA, a dupla conquistou o público, emplacando suas músicas em diversas novelas globais e também da Rede Record e SBT. A música “Apaixonado”, versão de Dudu Falcão para “Imbranato”, é o maior sucesso dos cantores.