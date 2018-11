Marcelo Coienca enviou um requerimento de informação para a Santa Casa de Misericórdia em que solicitou informações sobre o balanço da festa

publicado em 12/11/2018

A Feijuca do Bem foi um dos assuntos abordados na sessão desta segunda-feira da Câmara Municipal (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Um dos principais assuntos da 41ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, na noite desta segunda-feira, foram as finanças da Feijuca do Bem, evento promovido em prol da Santa Casa de Misericórdia. A questão foi levantada pelo vereador Marcelo Coienca (MDB), que solicitou esclarecimentos sobre a festa.

Marcelo enviou um requerimento de informação para a Santa Casa de Misericórdia em que solicitou informações sobre o balanço da festa. Por sua vez, o hospital respondeu que o repasse do resultado financeiro da Feijuca do Bem ainda não foi executado pelas empresas que realizaram a festa. “Em setembro deste ano, seus representantes estiveram na instituição, em reunião com a diretoria, para apresentar o balanço da festa”, diz a resposta.

Na oportunidade, acrescentou o hospital, eles anunciaram R$ 1.625,08, valor que deverá ser repassado para a Santa Casa e será utilizado para manutenção dos atendimentos. Além da quantia, a instituição irá receber R$ 5 mil em concreto, doação da empresa Votumix. Assim, no total, o hospital receberá R$ 6.625,08, que é a soma do lucro com o patrocínio do concreto.

O legislador parabenizou os organizadores pelo belo evento realizado, porém solicitou que eles façam um esclarecimento na Câmara Municipal. Ele inclusive propôs uma reunião na Casa de Leis.

Logo após a fala de Marcelo, o A Cidade conversou com os organizadores da festa, que acompanharam o discurso do parlamentar. Eles disseram que preferiam, naquele momento, não comentar o pronunciamento do vereador.

A sessão de ontem da Câmara Municipal terminou às 20h21.

Feijuca

A segunda edição da Feijuca do Bem foi realizada no dia 14 de julho. Com 100% da renda revertida para a Santa Casa de Votuporanga, a festa ocorreu no Centro de Eventos Valério Giamatei – Ilha do Pescador. Só pra Contrariar (SPC), Batom na Cueca, Seu Moço e DJ Ju Balbi foram as atrações musicais.

A arrecadação da primeira edição da feijoada beneficente, realizada em 2017, foi de aproximadamente R$ 63 mil.

Clima esquentou

Logo após a sessão, os organizadores da festa foram conversar com o Marcelo, e o clima esquentou. Eles reclamaram da postura do vereador e sobre alguns termos usados por eles em seu pronunciamento. No final, Coienca novamente sugeriu uma reunião, mas eles não aceitaram a proposta.