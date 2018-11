Encontro, que reuniu especialistas e universitários, no Espaço Unifev Saúde, debateu temas como distúrbios, síndromes e infarto

publicado em 09/11/2018

O encontro contou com palestras que abordaram desde a atualização profissional até aos casos clínicos (Foto: Divulgação/Unifev)

O curso de Medicina da UNIFEV, por meio do seu Centro Acadêmico (CAMEV), promoveu, entre os dias 6 e 8 de novembro, a V Jornada Acadêmica. O encontro, que reuniu especialistas e universitários, no Espaço Unifev, contou com palestras que abordaram desde a atualização profissional até aos casos clínicos.

De acordo com a coordenadora-adjunta da graduação, Profa. Ma. Marlene Moraes Rosa Chinelato, a Jornada foi uma oportunidade para aprimorar o conhecimento em áreas específicas. “Trata-se de uma iniciativa de extrema importância para a formação dos futuros médicos. Falamos sobre diversos temas, para que todos tenham acesso a um ensino amplo e diversificado”, afirmou.

Para o vice-presidente do CAMEV, João Luiz Brizante dos Santos, 22 anos, aluno do 7º período da graduação, o encontro teve o objetivo de explorar o raciocínio clínico.