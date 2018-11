Voltado aos discentes do curso, evento reuniu palestras sobre três linhas de trabalho do engenheiro e atividades de integração

publicado em 19/11/2018

A Unifev realizou, de 12 a 14 de novembro, o I Simpósio de Engenharia de Produção (Simprod), no Auditório da Cidade Universitária.

A abertura do evento contou com a palestra Gestão da produção de calçados, ministrada pelo Prof. Me. Bruno Oliveira. No dia seguinte, o tema foi Lean Manufacturing, com o engenheiro Luciano Schilling, que explanou sobre as técnicas desenvolvidas pela Toyota para gestão e otimização, aplicáveis em diversos tipos de produção.

“Fazer mais com menos: esse é o desafio do engenheiro de produção”, ressaltou Schilling, em momento de interação com os alunos, que puderam tirar dúvidas a respeito do mercado brasileiro.

O Simpósio foi encerrado com a abordagem de projetos para a indústria alimentícia, conduzida pelo Prof. Esp. Alexandre Ambar.Sim