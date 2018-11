Caixas coletoras estão dispostas nos dois campi; alunos, colaboradores, docentes e comunidade podem doar

publicado em 21/11/2018

A UNIFEV realiza, até o dia 13 de dezembro, a campanha Natal com panetone é muito melhor. A iniciativa é do curso de Engenharia Civil e contribui com o trabalho de Responsabilidade Social que a Instituição desenvolve junto à comunidade.

Para tanto, a ação conta com a ajuda voluntária dos alunos, que devem se inscrever por meio do portal até o próximo dia 11. Estes alunos ficarão responsáveis pela divulgação e captação das doações. Os panetones arrecadados serão entregues às entidades parceiras do Centro Universitário de Votuporanga, no dia 14 de dezembro.

De acordo com o coordenador do curso, Prof. Me. Fausto Roberto Ferreira, o objetivo é aproximar o corpo discente da comunidade e fortalecer o seu papel social. “Nós, como Instituição de Ensino Superior, devemos interligar os alunos às demandas reais da população, que são fundamentais para a formação profissional deles”, explica.