publicado em 22/11/2018

A Unifev está oferecendo descontos de até 40% no valor da mensalidade de seus cursos de graduação, para quem ingressar no 1º período, em 2019.

Os tradicionais cursos de Administração e Ciências Contábeis, por exemplo, estão por R$ 436,11 mensais. A graduação em Educação Física também apresenta uma proposta bastante atraente e acessível: R$ 493,81/mês.

De acordo com o Reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, o desconto é válido até a conclusão das graduações. Além desse incentivo, ele explicou que o Centro Universitário de Votuporanga está disponibilizando, pelo terceiro ano consecutivo, o Mútuo Educacional, benefício que possibilita bolsas reembolsáveis de até 50%, sem juros, para os universitários devidamente matriculados na Instituição.

O Mútuo Educacional é um empréstimo concedido em forma de abatimento na mensalidade, criado para dar apoio financeiro aos alunos, cuja renda familiar mensal bruta per capita é de até três salários mínimos. "Ele é válido para todas as graduações ofertadas pela Unifev, exceto a de Medicina", completou o Reitor.

Na modalidade turno misto, as graduações em Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição continuam com o desconto de 50% no valor das mensalidades. Ele só é válido para quem cursar os quatro primeiros semestres das graduações citadas, no período matutino. A partir do 5º semestre, as aulas passam a ser noturnas e a mensalidade retoma o seu valor integral.

Para conferir quais cursos possuem o desconto ingressante para 2019, basta acessar a área de graduação no site: unifev.edu.br.

Vestibular de Verão

Uma outra novidade proposta pela Unifev é o Vestibular de Verão, que será realizado no próximo dia 5 de dezembro (4ª feira), às 19h30, na Cidade Universitária. Os estudantes que quiserem aproveitar a oportunidade, devem se inscrever pelo site (www.unifev.edu.br), até o dia 2 de dezembro. Para as inscrições presenciais, na Central de Relacionamento de ambos os campi, o prazo se encerra no dia 4. A taxa é de R$ 30, devolvida ao aluno aprovado em forma de crédito, no ato da matrícula.

Nesta edição, os interessados no Vestibular de Verão ainda têm a opção de se inscrever para a prova, por meio do Oba Festival (www.obafestival.com.br), evento parceiro da Unifev, com 50% de desconto na taxa de inscrição, ou seja, R$ 15.