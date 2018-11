Novidade é a mudança do formato do Processo Seletivo, que será aplicado em uma quarta-feira (dia 5 de dezembro), às 19h30; inscrições já estão abertas

publicado em 05/11/2018

As inscrições para o Vestibular de Verão UNIFEV já estão abertas (Foto: Divulgação/Unifev)

A UNIFEV tem uma boa notícia para aqueles que não participaram do Processo Seletivo Tradicional da Instituição, realizado no último dia 21 de outubro. O Centro Universitário de Votuporanga está lançando o seu Vestibular de Verão, válido para ingresso na UNIFEV ainda no primeiro semestre de 2019, em todos os cursos de graduação, exceto Medicina.

A grande novidade é a mudança do formato de aplicação da prova, que ocorrerá em uma quarta-feira (dia 5 de dezembro), às 19h30, na Cidade Universitária.

De acordo com o Reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, o novo modelo tem o objetivo de facilitar a vinda de estudantes de toda a região à cidade, especialmente, àqueles que dependem de transporte municipal para se locomoverem até o local da prova. “Esperamos que a novidade possa atrair um maior número de jovens que sonham em ingressar em uma Instituição de Ensino Superior (IES), reconhecida nacionalmente pela excelência educacional e infraestrutura de ponta”.

As inscrições para o Vestibular de Verão UNIFEV já estão abertas e devem ser feitas pelo site: www.unifev.edu.br/sga/vestibular, até o dia 2 de dezembro, ou pessoalmente, na Central de Relacionamento de ambos os campi, até o dia 4/12. A taxa é de R$ 30, restituída em forma de crédito ao aluno aprovado, quando a matrícula for efetivada.

OBA

Neste ano, o Centro Universitário de Votuporanga conta com uma grande parceria com o Oba Festival, considerado o maior Carnaval do Estado.

A UNIFEV premiará os dois melhores alunos de cada turma (sala) de graduação com um ingresso para curtir uma noite da festa. A premiação inclui os formandos de 2018 e os ingressantes de 2019 - estes escolhidos com base na melhor nota dos processos seletivos da Instituição e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Por falar em Enem, lembramos que as notas do Exame (anos 2015, 2016, 2017 e 2018) são válidas para o ingresso direto na UNIFEV. Quem preferir esta opção, deve acessar o link já citado para inscrição (www.unifev.edu.br/sga/vestibular) ou procurar a Central de Relacionamento pessoalmente.

Quem já possui um diploma de Ensino Superior também não precisa fazer o Vestibular. Neste caso, o candidato interessado em cursar uma outra graduação deve garantir a sua vaga se matriculando, imediatamente, na Central de Relacionamento (opção válida para todos os cursos, exceto Medicina).