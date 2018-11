Ação Consumo Consciente: Tire essa ideia do papel foi proposta pelos núcleos de Valorização da Memória Cultural e do Meio Ambiente; foco é redução de resíduos sólidos e sustentabilidade

publicado em 12/11/2018

A iniciativa foi proposta pelos núcleos de Valorização da Memória Cultural e do Meio Ambiente (Foto: Divulgação/ Unifev)

A UNIFEV deu início, neste mês, a sua mais nova campanha interna, intitulada Consumo Consciente: Tire essa ideia do papel. Focada na redução de resíduos sólidos e na sustentabilidade, a iniciativa foi proposta pelos núcleos de Valorização da Memória Cultural e do Meio Ambiente, cujo intuito é desenvolver ações que resultem na economia de papel.

Segundo levantamento feito pelos idealizadores do projeto, em 2017 foram gastos 4,5 mil resmas de papel, aproximadamente 2,2 mi folhas A4. Somente com cópias, o valor gasto pelas Instituição ultrapassou R$ 300 mil.

O responsável pelo Núcleo de Valorização do Meio Ambiente, Prof. Dr. João Victor Marques Zoccal, afirmou que as organizações buscam, cada vez mais, desenvolver políticas ambientais, por meio de programas inteligentes e ações proativas de conscientização que, com apoio da tecnologia, obtêm sucesso nos níveis de redução, reciclagem e reutilização dos recursos.

“As duas ações, poluir e consumir menos os recursos naturais, dependem do equilíbrio entre pessoas e tecnologia. Só dessa forma, será possível estabelecer a harmonização entre objetivos ambientais e socioeconômicos”.