Ação sorteará abadá de pista aos voluntários que doarem sangue até o dia 28 de fevereiro de 2019

publicado em 26/11/2018

A Unidade de Coleta de Sangue lança a partir desta terça-feira (27/11), em parceria com a organização do Oba Festival, a campanha “Oba! Sou doador de sangue. Salvo vidas”, que irá sortear um abadá de pista entre aqueles que doarem sangue até o dia 28 de fevereiro de 2019. Todo doador que efetivamente tiver o ato registrado na Unidade receberá um cupom para preencher com seus dados e depositar na urna.

O nome do ganhador será sorteado no dia 28 de fevereiro, último dia válido de doação pela campanha. A ação tem o objetivo de estimular a população a doar sangue neste período de festas de final e início de ano.

Com capacidade para receber até 270 bolsas ao mês, o posto pede a conscientização da população para a importância das doações.

Como doar

Para doar sangue na Unidade de Votuporanga, os interessados podem comparecer na unidade nos horários de coleta que são todas as terças, das 15h às 18h ou quintas, das 8h às 11h e todo primeiro sábado do mês das 8h às 11 h, este sim com agendamento, para maiores esclarecimentos contatos (17) 3426-7530, Ramal 210 ou (17) 98116-7145.

A Unidade funciona em prédio anexo ao Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na rua Antônio Galera Lopes esquina com a Antônio Serafim de Queiroz, na Zona Norte.

Para doar é necessário apresentar documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo território nacional.

Pessoas entre 18 e 69 anos podem doar sangue. Além disso, é necessário pesar acima de 50 quilos e estar bem de saúde. Mulheres podem fazer até três doações ao ano e os homens quatro. Caso esteja tomando algum tipo de medicação, é importante levar o nome do remédio e apresentá-lo na unidade de coleta.

Não pode doar

Não é recomendada a doação nos seguintes casos: o candidato que teve diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade; portadores de hanseníase, malária, doença de chagas, HIV, diabetes ou câncer; quem tenha feito tatuagem ou colocado piercing nos últimos 12 meses; quem fez ou faz uso de drogas ilícitas ou mantém relações sexuais de risco; está com febre, gripe ou infecção; ingeriu álcool até três dias antes da doação, entre outros impedimentos.

Vale destacar, as pessoas que foram vacinadas contra a gripe nesta Campanha de Imunização, devem aguardar por 30 dias após o recebimento da dose para realizar a doação.

Recomendações para a doação