Cidade

Turmas do Pré I e II do Colégio Unifev participam de palestra sobre educação nutricional

Encontro foi ministrado por alunos do 8º período do curso de Nutrição da Unifev, que fazem parte do estágio social

publicado em 28/11/2018

(Foto: Divulgação/Unifev) Os alunos do Pré I e II da Educação Infantil do Colégio Unifev participaram, recentemente, de uma palestra sobre educação nutricional. O tema foi apresentado por alunos do 8º período do curso de Nutrição da Unifev, que fazem parte do estágio social. Sob a supervisão da Profa. Dra. Lidiane Silva Rodrigues Telini, os universitários abordaram temas acerca da identificação dos alimentos saudáveis e não saudáveis, estimulando, dessa forma, a conscientização das crianças em relação à adoção de bons hábitos alimentares. Para a professora da turma, Michele Sagres, é primordial que os pequenos conheçam o que estão consumindo e possam optar por uma alimentação saudável, como a que já é adotada pela Escola. “Em todos os intervalos das aulas servimos saladas e frutas, muitas delas colhidas diretamente da horta do Colégio. Nossos alunos adoram. Essa iniciativa mostra o quanto é importante criarmos bons hábitos, que serão replicados em casa e na comunidade”.

Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/cidade/2018/11/turmas-do-pre-i-e-ii-do-colegio-unifev-participam-de-palestra-sobre-educacao-nutricional-n52641