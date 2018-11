Bate-papo envolveu os alunos dos 1º anos do Ensino Fundamental I; tema foi apresentado pelo nutricionista Antônio Flávio Ferreira da Silva

publicado em 01/11/2018

O tema foi apresentado pelo egresso do curso de Nutrição (Foto: Divulgação/Unifev)

Os alunos dos 1º anos do Ensino Fundamental I do Colégio Unifev participaram, recentemente, de uma palestra sobre alimentação saudável. O tema foi apresentado pelo egresso do curso de Nutrição da UNIFEV Antônio Flávio Ferreira da Silva.

De acordo com as docentes responsáveis pelas turmas, Profa. Esp. Maria Angela Leal e Profa. Esp. Regiane Seiscentos, a necessidade de abordar o assunto surgiu a partir de um pedido dos próprios pais, que encontram dificuldades para introduzir alimentos mais saudáveis no dia a dia das crianças.

Na oportunidade, o nutricionista expôs de maneira lúdica os grupos alimentares e as suas funções, os considerados saudáveis e que podem ser ingeridos diariamente e aqueles que devem ser consumidos com menor frequência.