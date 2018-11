Atividade teve o objetivo de tornar visíveis moléculas microscópicas; alunos utilizaram materiais do cotidiano para montagem dos modelos

publicado em 29/11/2018

Os alunos das 2ª séries do Ensino Médio do Colégio Unifev desenvolveram, recentemente, um trabalho sobre estruturas moleculares. A atividade, realizada durante a disciplina de Química, teve o objetivo de tornar visíveis moléculas microscópicas.

Sob a orientação do Prof. Dr. Márcio Evaristo da Silva, os estudantes montaram seus modelos utilizando materiais do cotidiano, como bolas de isopor, palitos de churrasco, fios e tinta spray.

De acordo com o docente, baseados nos conceitos de Química Orgânica, os alunos recriaram uma série de moléculas neurotransmissoras, biomoléculas, proteínas e polímeros, entre outras.

“Toda a estrutura foi feita de forma detalhada, desde a identificação do tamanho e da cor dos átomos, à geometria espacial, comprimentos das ligações químicas e ângulos entre elas. Dessa forma, foi possível tocar os átomos, mudá-los de posição e, assim, colocar em prática tudo que foi ensinado”, explicou.