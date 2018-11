Sob a supervisão da Profa. Esp. Michele Sagres, as crianças elaboraram cartas, que foram entregues aos colegas da própria escola

publicado em 22/11/2018

s alunos foram mais a fundo na história da comunicação e aprenderam sobre a carta (Foto: Divulgação/Unifev)

As turmas do Pré I da Educação Infantil do Colégio Unifev participaram, recentemente, de uma atividade sobre meios de comunicação.

Diante de toda tecnologia a qual temos acesso hoje, os alunos foram mais a fundo na história da comunicação e aprenderam sobre um canal considerado um dos mais antigos do mundo: a carta.