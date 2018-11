Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Gastão Vidigal, Jales, Macaubal, Magda, Meridiano, Monções, Nhandeara, Parisi, Pontes Gestal, Riolândia, Santa Fé do Sul, Sebastianópolis do Sul e Valentim Gentil estão comercializando os cupons

publicado em 13/11/2018

A equipe ficará no local até quarta-feira (14/11) (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Vários municípios da região se uniram à Santa Casa de Votuporanga para valorizar ainda mais a campanha Show de Prêmios. São diversos pontos de vendas, expandindo a promoção e dando oportunidade de todas as cidades assistidas pelo Hospital participar. Assim, a corrente do bem fica ainda mais forte e, com envolvimento destes voluntários, o objetivo de salvar vidas será cumprido.

Atualmente, além de Votuporanga, Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Gastão Vidigal, Jales, Macaubal, Magda, Meridiano, Monções, Nhandeara, Parisi, Pontes Gestal, Riolândia, Santa Fé do Sul, Sebastianópolis do Sul e Valentim Gentil estão comercializando os cupons no valor de R$20 cada. “Estamos em contato com os municípios que são atendidos no Hospital, para que reforcem nosso Show de Prêmios em suas comunidades que são sempre solícitas e contribuem com a Instituição”, ressaltou o provedor Luiz Fernando Góes Liévana.

A iniciativa sorteia um carro, três motos zero quilômetro e uma televisão de 49 polegadas. “O nosso grande intuito é ajudar a Santa Casa na manutenção dos atendimentos. Decidimos finalizar o ano com uma campanha especial, presenteando Votuporanga e região com Renault Kwid, duas Biz e uma CG, além da TV. Serão cinco chances de ganhar estes prêmios, com apenas R$20 de investimento. Iremos comercializar 12 mil cupons, que serão revertidos em benefício aos nossos pacientes principalmente do Sistema Único de Saúde (SUS)”, complementou.

