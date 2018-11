Artistas, jogadores de futebol e digital influencers gravaram vídeos em apoio à campanha em prol do único Hospital que atende SUS da cidade

publicado em 26/11/2018

Quem segue o Facebook e o Instagram da Santa Casa de Votuporanga, já notou a novidade. Cada dia, há uma nova postagem sobre a campanha Show de Prêmios, que vai reconhecer toda a solidariedade da região.

A iniciativa cresce nesta reta final, com apoio de diversas personalidades. O atacante do decacampeão Palmeiras, Willian, deu o pontapé na corrente do bem, gravando um vídeo especialmente para a ação que vai beneficiar centenas de pacientes. A equipe de Captação de Recursos entrou em contato com o atleta, que prontamente aceitou a ideia. “Willian é um grande incentivador da nossa Instituição. Ele é o nosso contato dentro do Palmeiras e não mede esforços para nos ajudar, inclusive com doação de camisetas autografadas que leiloamos em prol ao Hospital. Só podemos agradecer por tamanho empenho deste grande jogador, que gentilmente colabora conosco”, afirmou o provedor Luiz Fernando Góes Liévana.

Da Allianz Parque diretamente para a Arena Plínio Marin. Se a Santa Casa conta com os palmeirenses, claro que a Pantera também não ficaria de fora. Representando todo elenco da Alvinegra, meio-de-campo Ricardinho e o zagueiro Renato Justi, deram um gás na promoção. “Nosso CAV está em uma excelente fase e, com certeza, o material nos encheu de alegria. Eles pausaram os treinamentos para a final da Copa Paulista, para demonstrar todo seu amor pela Instituição. Nós somos Votuporanguenses com muito orgulho e felizes pela repercussão”, destacou.

Além do esporte, artistas também fizeram questão de deixar recados para nossos seguidores. O cantor Joab, muito querido por todos e voluntário no Hospital com o grupo Cúmplices, se dedicou em vários materiais. Tudo para incentivar a participação em massa.

Além dele, a dupla Fiduma e Jeca e Gustavo Mioto também produziram vídeos, contribuindo ainda mais com a campanha. “Estamos ainda mais contagiados por esta corrente do bem. São pessoas altruístas, que prontamente se uniram à nossa iniciativa que vai salvar centenas de vidas”, complementou Luiz Fernando.

Os votuporanguenses e digital influencers Juliano Bombom, Camila Armindo e Camila Furtado já divulgaram em suas redes sociais o Show de Prêmios. Confira os vídeos na página da Santa Casa!

A campanha

A promoção visa arrecadar recurso para Hospital, único que assiste os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade. Somente no ano passado, foram 816.051 atendimentos na Instituição, sendo que 70% do SUS.