Equipe da Captação de Recursos da Santa Casa estará no Proença e no Santa Cruz do bairro Pozzobon nesta semana

publicado em 19/11/2018

A adesão de Votuporanga e região está impressionante. O comentário é só um em todos os cantos dos municípios: Show de Prêmios da Santa Casa de Votuporanga. Quanto mais próximo se chega do sorteio, mais cupons são comercializados, salvando assim centenas de vidas e auxiliando na manutenção dos atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesta semana, a equipe de Captação de Recursos do Hospital fará ações em dois supermercados: Proença e Santa Cruz, do bairro Pozzobon. Tudo para facilitar ainda mais a logística da promoção, que sorteia um carro zero quilômetro, três motos e uma televisão 49 polegadas no dia 22 de dezembro, na Concha Acústica.

O coordenador da campanha, Jaferton Martins, dá detalhes da iniciativa. “Temos colaboradoras nestes dois estabelecimentos nesta semana, levando os cupons até os consumidores de Votuporanga e região. Estamos muito satisfeitos com as ações nos mercados, principalmente com apoio de todos os proprietários, funcionários que cederam espaço para a Santa Casa. Além disso, os moradores estão envolvidos com Show de Prêmios, comprando os convites para toda família. Por isso, estendemos para mais uma semana nestes dois locais e contamos com a participação de todos”, disse.

Jaferton fez um panorama da promoção. “Estamos com mais de 20 parceiros em toda a região comercializando os cupons, além de 10 em Votuporanga. A campanha é a última do ano e queremos fechar 2018 presenteando toda a região, por isso espalhamos tantos pontos de venda. Você compra o cupom por R$20, ajuda a Santa Casa e ainda pode ganhar prêmios sensacionais. Não percam a oportunidade de fazer o bem”, complementou.

O provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, convidou a todos a participar. “Com certeza, será um Natal feliz e vocês vão salvar vidas. Colaborem com nosso Hospital, que atende 53 municípios da região”, disse.

O diretor da Instituição, Marcelo Madrid, agradeceu os patrocinadores Ville Gramadão, Cytos, Noroaço e Cantoia Figueiredo. “Com apenas R$20, vocês compram em nossos pontos de vendas e participam desta grande campanha. Um carro, três motos e uma TV de 49 polegadas podem ser seu”, afirmou.

