publicado em 12/11/2018

A programação segue até o dia 31 de dezembro(Foto: Divulgação)

Para comemorar a data mais lúdica do ano, o Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto prepara uma intensa programação de atividades para os clientes. Nos meses de novembro e dezembro, época de compartilhar experiências em família, o empreendimento traz atrações inéditas e exclusivas, como uma autêntica pista de patinação no gelo, comandada por Papai e Mamãe Noel.

Para entrar ainda mais no clima, os visitantes poderão auxiliar o Papai Noel nas entregas dos presentes, em um passeio de trenó com realidade virtual, em uma experiência 360º e acessível às pessoas com deficiência. E para a experiência ficar ainda mais especial, o Iguatemi Rio Preto traz uma série de atividades que vão mexer com a imaginação de crianças e adultos.

Paradas de Natal, apresentações de corais Natalinos, oficinas e visitas ao Papai Noel fazem parte do roteiro. “A programação natalina, uma temporada muito especial para nosso shopping, é planejada para que todos os clientes possam sentir e vivenciar a magia do Natal, participando de experiências que encantam e ficam marcadas na memória”, destaca Flavia Lania, supervisora de marketing do Iguatemi Rio Preto.





Confira a programação:

Decoração de Natal

Período: diariamente, até 31/12

Horário: de acordo com o funcionamento do shopping

Local: todo o shopping





Pista de Patinação no Gelo

Período: diariamente, até 31/12

Horário: de acordo com o funcionamento do shopping

Local: Praça de Eventos – Piso Térreo





Trenó com óculos de realidade virtual

Período: diariamente, até 31/12

Horário: até 30/11, das 14h às 20h | de 1º a 31/12, das 12h às 22h

Local: Praça de Eventos – Piso Térreo

*acessível a cadeirantes





Snow Globe

Período: diariamente, até 31/12

Horário: até 30/11, das 14h às 20h | de 1º a 31/12, das 12h às 22h

Local: Piso Superior





Oficinas de Cartinhas para o Papai Noel e Oficinas com Origami

Período: diariamente, até 24/12

Horário: de 11/11 a 2/12, das 14h às 20h | de 3 a 20/12, das 12h às 20h | de 21 a 23/12, das 10h às 22h | 24/12, das 10h às 18h

Local: Piso Superior





Atendimento Papai Noel

Período: diariamente, até 24/12

Horário: de 11/11 a 2/12, das 14h às 20h | de 3 a 20/12, das 12h às 20h | de 21 a 23/12, das 10h às 22h | 24/12, das 10h às 18h

Local: Piso Superior





Paradas de Natal

Datas: 18 e 25/11 e 2, 9 e 16/12

Horário: sempre às 16h

Local: Piso Térreo





Corais Natalinos

Datas: 21 e 22/11, de 26 a 29/11 e de 3 a 6/12

Horário: sempre às 19h

Local: Piso Térreo