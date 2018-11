O parlamentar disse que durante os meses em que comandou a Secretaria Municipal de Assistência Social praticamente dobrou os projetos e programas sociais

publicado em 06/11/2018

Com um discurso que pregou a união entre os vereadores e se colocando à disposição para lutar por melhorias para Votuporanga, Sérgio Adriano Pereira, o Serginho da Farmácia reassumiu na noite desta segunda-feira, dia 5, sua cadeira como vereador na Câmara Municipal.

Nos últimos 22 meses, Serginho respondeu pela Secretaria Municipal de Assistência Social - posto que ocupou até a última semana, e agora retorna a Câmara Municipal, na cadeira do suplente Gilberto de Oliveira.

Durante o seu primeiro discurso após o retorno, Serginho agradeceu o prefeito João Dado por ter confiado a ele a responsabilidade de comandar importante pasta do governo municipal, pregou a união dos colegas vereadores e disse que irá lutar por melhorias e conquistas para o município junto aos demais parlamentares de Votuporanga.

Serginho disse que, durante os meses em que comandou a Secretaria Municipal de Assistência Social praticamente dobrou os projetos e programas sociais, o número de atendimentos prestados às entidades assistenciais e que o cargo lhe trouxe muita experiência de vida. "Foi um período muito intenso, de trabalho árduo, agradeço a confiança do prefeito Dado, da equipe da Secretaria de Assistência Social, retorno à Câmara para ajudar os meus colegas vereadores na busca por melhorias e conquistas para Votuporanga", destacou.