publicado em 19/11/2018

A programação da 17ª Semana da Música em Votuporanga reúne apresentações de grupos e artistas locais e da região, além da última atividade anual do Circuito Cultural Paulista, no dia 24 de novembro, por meio de um grupo de choro. O período escolhido decorre da comemoração do Dia do Músico e da Música, no dia 22, e também da padroeira Santa Cecília.

A abertura da Semana acontece na terça-feira (20/11), às 20h30, no Centro de Convenções "Jornalista Nelson Camargo", com o "Coro Municipal de Fernandópolis", sob a regência do maestro Sandro Muniz.

Na quarta-feira (21/11), às 20h, tem início a Audição da Musicale Escola de Artes no Centro de Convenções. Na Concha Acústica "Prof. Geraldo Alves Machado" acontecem as apresentações de encerramento do semestre da Escola Municipal de Artes, a partir das 20h30.

A quinta-feira (22/11) conta com vários ritmos na programação: o Grupo de Câmara da Escola Municipal de Artes se apresenta às 9h na Santa Casa de Misericórdia e às 10h no Ambulatório Médico de Especialidades (AME). Às 19h30, no Centro de Convenções "Jornalista Nelson Camargo", acontece o concerto "Voice in Concert", sobre a regência do músico Thiago Gualberto. E às 20h30 a Banda Musical Zequinha de Abreu divulga seu repertório na tradicional Feira Livre da Praça São Bento.

A programação da sexta-feira (23/11) segue com as Orquestras do Projeto Sinfônico da Escola Municipal de Artes "João Cornachione" (Oscarito), que se apresentam no Centro de Convenções "Jornalista Nelson Camargo" a partir das 20h30

No sábado (24/11), o Centro de Cultura e Turismo "Marão Abdo Alfagali" sedia o "Workshop História do Violão no Brasil", oferecido por José Cássio Jaber, a partir das 16h, na sala do cinema cultural, por meio do Edital Bolsa Cultura. E a partir das 20h30 acontece a última atividade de 2018 do Circuito Cultural Paulista, no Centro de Convenções "Jornalista Nelson Camargo": o Grupo Choro pro Santo, formado pelos músicos com carreira internacional Adriano Dias, Fábio Bergamini (Babi) e Thadeu Romano, se apresenta com um repertório desde Pixinguinha, Hermeto Pascoal, Baden Powell e Ataulfo Alves a Vila Lobos, Albinoni, Tchaikovsky e Stravinsky e composições próprias.

Encerrando a programação do evento, no domingo (25/11), a Zequinha de Abreu executa repertório variado, de samba a rockn roll, na Praça “Dr. Fernando Costa”, às 20h30. E o Coral Canto Livre, sob a regência do maestro Márcio Zarsi, apresenta o espetáculo Caixinha de Música, na Concha Acústica, às 20h30.