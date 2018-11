Encontro realizado entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro é voltado a universitários e profissionais da área

publicado em 01/11/2018

O curso de Medicina Veterinária está realizando ao longo desta semana o 3º Encontro Anual da graduação. O evento, direcionado a alunos e profissionais da área, é voltado à apresentação de diferentes temas que permeiam o eixo de formação do curso e à atualização dos universitários acerca das novidades do segmento.

Duas atividades marcaram a abertura da Semana Acadêmica. No período da tarde, os inscritos participaram do minicurso Podologia – Casqueamento em Bovinos, promovido em parceria com a Escola Técnica Estadual (ETEC) Frei Arnaldo Maria de Itaporanga. No período noturno, os estudantes estiveram reunidos no Auditório da Cidade Universitária, onde assistiram a palestra da Profa. Esp. Paula Fernanda Carvalho, sobre Dermatologia em pequenos animais.

Em sua explanação, a docente falou sobre a especialidade, com foco no tratamento de pequenos animais, como cães e gatos. “Esse é um tema novo que ainda será muito explorado dentro da Medicina Veterinária, uma boa área para se investir”, destacou.

O coordenador da graduação, Prof. Me. Ariangelo Geraldo Nunes da Fonseca, citou que a ideia é expandir o conhecimento dos universitários sobre possíveis atividades que podem ser desenvolvidas na área.